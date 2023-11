Céleste et la Lune – A La Folie Théâtre – Paris A la Folie Théatre, 25 novembre 2023, PARIS.

Céleste et la Lune – A La Folie Théâtre – Paris A la Folie Théatre. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 17:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Venez attraper la lune avec Céleste et son doudou ! Une aventure pour les tout-petits à la découverte de leurs émotions et de leur créativité. Céleste en camping avec ses parents, n’arrive pas à dormir. Elle décide de sortir de sa tente, et d’observer ce qui l’entoure. La nature, les bruits de la nuit, son reflet dans la mare… Quand elle tombe nez à nez avec la plus belle, la plus ronde, la plus lumineuse des lunes. De nature aventureuse et sans hésitation, Céleste saisit sa peluche et ensemble elles vont essayer l’impossible. L’attraper ! Céleste et la Lune Esther Barbe Quesnel, Céleste et la Lune

A la Folie Théatre PARIS 6 Rue de la Folie Méricourt Paris

