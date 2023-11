Lettre d’une Inconnue A la Folie Théatre Catégorie d’Évènement: Paris Lettre d’une Inconnue A la Folie Théatre, 17 novembre 2023, PARIS. Lettre d’une Inconnue A la Folie Théatre. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 19:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. Consumée toute sa vie par une passion dévorante, une inconnue se livre à l’homme qu’elle aime dans une lettre testamentaire bouleversante. Découvrez le parcours émotionnel de cette femme, où la langue virtuose de Zweig côtoie la danse, la musique et l’image. P’tits Molières 2018 : meilleure comédienne et meilleure scénographie. Lettre d’une Inconnue Votre billet est ici A la Folie Théatre PARIS 6 Rue de la Folie Méricourt Paris 24.2

Détails
Catégorie d'Évènement: Paris

Lieu A la Folie Théatre
Adresse 6 Rue de la Folie Méricourt
Ville PARIS
Departement Paris

