Service Public – A La Folie Théâtre – Paris
A la Folie Théatre, 17 novembre 2023, PARIS.

Service Public – A La Folie Théâtre – Paris
A la Folie Théatre.
Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 21:00 (2023-11-10 au ).
Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Un homme, seul le soir de son anniversaire, reçoit la visite d'un étrange fonctionnaire venu lui tenir compagnie. Tout au long de cette comédie, un dialogue ciselé, ponctué de gâteau, cadeaux, surprises et tour de chant, va se nouer entre Oscar, solitaire renfermé et casanier qui fête son anniversaire, et Cécile, envahissant fonctionnaire un peu trop à l'aise.

A la Folie Théatre
PARIS
6 Rue de la Folie Méricourt
Paris

24.2

EUR24.2.

