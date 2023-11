Andromaque – A La Folie Théâtre- Paris A la Folie Théatre, 11 novembre 2023, PARIS.

Andromaque – A La Folie Théâtre- Paris A la Folie Théatre. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 18:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

« L’amour peut-il pousser si loin sa barbarie ? » Quand la beauté brutale de l’amour passionné conduit au pire. Oreste aime passionnément Hermione, pourtant celle-ci est totalement éprise de Pyrrhus qui est fou d’Andromaque qui elle, est fidèle à son mari, mort à la guerre… Les corps chavirent et les mots s’entrechoquent fougueusement, porteurs d’émotions qui mèneront les protagonistes irrémédiablement à leur perte. Dans le chaos aveuglant du désir, Andromaque réussira- t- elle à sauver son fils au péril de sa vie ? Andromaque de Jean Racine A la Folie Théâtre 6, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris du 28/8 au 12/11/23 les jeudis à 19h30 et les samedis et dimanches à 18h. Mise en scène Jean-Yves Brignon avec (en alternance) Suzanne Legrand, Claire Delmas, Emma Debroise, Sophie Neveu, Joël Abadie, Jean A Deron, Augustin Guibert, Benoit Guibert Lumière Vincent Lemoine Esthétique théâtrale Sevil Grégory Musique Robinson Senpauroca Andromaque Andromaque

A la Folie Théatre PARIS

