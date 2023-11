Cet évènement est passé Best Friends Forever A la Folie Théatre Catégorie d’Évènement: Paris Best Friends Forever A la Folie Théatre, 11 novembre 2023, PARIS. Best Friends Forever A la Folie Théatre. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. Ce soir, c’est Mathilde qui reçoit ! Au menu : trahison, vengeance et règlements de comptes… Mathilde, Sonia et Alex, la quarantaine bien passée, ne se sont jamais quittées depuis la fac.Malheureusement, Mathilde vient de découvrir que son mari, Julian, la trompe avec l’une de ses deux Best Friends Forever. Mais, de laquelle s’agit-il ?Elle va profiter de leur traditionnel diner hebdomadaire pour démasquer la traîtresse. Best Friends Forever Votre billet est ici A la Folie Théatre PARIS 6 Rue de la Folie Méricourt Paris 27.5

