Huis Clos – Théâtre musical – A La Folie Théâtre – Paris A la Folie Théatre, 10 novembre 2023, PARIS.

Huis Clos – Théâtre musical – A La Folie Théâtre – Paris A la Folie Théatre. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 21:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Découvrez l’Enfer de Sartre dans un drame musical et passionné, où la frontière des genres et des identités se confondent. Trois personnes se retrouvent enfermées ensemble dans une même pièce. Leur présence n’est manifestement pas due au hasard… Petit à petit, le regard de l’Autre se mue en miroir insidieux où chacun est mis face à sa propre monstruosité et ses insupportables faiblesses, brouillant ainsi les frontières des genres et des identités.Quand les mots ne suffisent plus, la musique est là, grinçante et lancinante, pour exacerber la violence de leurs émotions. Huis Clos Huis Clos

A la Folie Théatre PARIS 6 Rue de la Folie Méricourt Paris

