Le Facteur A LA FOLIE THEATRE, 28 juin 2023, PARIS.

Le Facteur A LA FOLIE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-06-28 à 19:30 (2023-04-29 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

A LA FOLIE THEATRE présente ce spectacle Dans une petite maison de campagne, Marie-Clothilde et Lucienne se retrouvent avec un cadavre à cacher ! Le 22 janvier 1946 lors d’un soir de tempête, deux jeunes femmes de province du nom de Marie-Clothilde et Lucienne, avouent au père Christian le meurtre accidentel qu’elles ont commis sur le facteur du village. Pris sous la confession chrétienne et par une dette de guerre qu’il doit honorer, celui-ci se retrouve complice de ce meurtre. C’est alors qu’Hélène, la soeur de Marie-Clothilde, débarque de Paris avec son nouveau compagnon. C’est le début d’une folle journée, pleine de tensions et de rebondissements qui s’annonce, car la folie de la situation va faire surgir de vieux souvenirs que certains voudraient oublier. Le Facteur

A LA FOLIE THEATRE PARIS 6 RUE DE LA FOLIE MÉRICOURT Paris

