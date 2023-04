Histoires de Famille A LA FOLIE THEATRE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Histoires de Famille A LA FOLIE THEATRE, 21 avril 2023, PARIS. Histoires de Famille A LA FOLIE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 20:00 (2023-04-21 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros. A LA FOLIE THEATRE présente ce spectacle Le temps d’une soirée haute en couleurs, pénétrez dans l’intimité d’une famille inédite, composée avec la complicité du public.Distribuez-nous les rôles, et donnez-nous des traits de personnalité piquants, puis laissez-vous embarquer dans les aventures de la famille que vous aurez composée ! Histoires de Famille Votre billet est ici A LA FOLIE THEATRE PARIS 6 RUE DE LA FOLIE MÉRICOURT Paris 26.4

