Paris : à la chasse aux bruits Bibliothèque Georges Brassens, 2 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 2 décembre 2021

de 19h à 21h

gratuit

Les Jeudis de l’actualité

Pendant le premier confinement, les parisiens découvraient le bonheur déroutant du silence dans leur ville. Ce calme urbain représente aujourd’hui pour beaucoup une quête de bien-être physique et mentale. Avec une circulation automobile dense, des travaux qui semblent interminables, Paris a souvent la réputation d’épuiser ses habitants.

Mais y a t-il vraiment de plus en plus de bruit(s) à Paris ? Notre rapport au bruit en ville ne s’est-il pas profondément transformé ?

Du fonds sonore à la nuisance sonore, nos perceptions et attentes ne pourraient-elles pas avoir évolué depuis la naissance de la ville.

Comment s’est-on politiquement emparé des enjeux liés au bruit ? A quoi ressemblerait un environnement sonore de qualité dans la ville de demain ?

Mylène Pardoen est une chercheuse au profil unique, spécialiste des paysages sonores du passé. Archéologue-musicologue à l’Institut des Sciences de l’Homme, elle travaille entre autres sur une reconstitution immersive de l’atmosphère sonore de Paris au 18e siècle. Pour cette rencontre elle dialoguera avec Philippe Strauss, responsable événementiel au Centre d’information sur le bruit (CidB). Ingénieur de formation, celui-ci réalise des projets d’études sur les thèmes du bâtiment durable, de la mobilité urbaine, de l’acoustique de l’environnement, de l’urbanisme et de la convergence entre le bruit et les enjeux Climat, Air et Énergie.

Réservation auprès de Bibliocité au 01 44 78 80 50 ou sur

https://bibliocite.fr/evenements/

Animations -> Conférence / Débat

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi Paris 75014

4 : Mouton-Duvernet (380m) 4, 6 : Denfert – Rochereau (446m)



Contact :bibliothèque Georges Brassens 01 53 90 30 30 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr http://equipement.paris.fr/bibliotheque-georges-brassens-1733 0153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

Animations -> Conférence / Débat Bibliothèques

Date complète :

2021-12-02T19:00:00+01:00_2021-12-02T21:00:00+01:00

revzak