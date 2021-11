Paris 75020 Paris Paris Courant d’art dans l’est Parisien avec les Portes ouvertes des Ateliers du Père Lachaise Associés 75020 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Courant d’art dans l’est Parisien avec les Portes ouvertes des Ateliers du Père Lachaise Associés 75020 Paris, 4 décembre 2021 14:00, Paris. 4 et 5 décembre Sur place Entrée libre 17 artistes des ateliers du Père Lachaise Associés (peintres, photographes, céramistes, graveurs, sculpteurs, plasticiens) accueilleront le public dans leurs lieux de création. Créée en 1988, l’Association « Les Ateliers du Père Lachaise Associés » fait partie intégrante de la création artistique dans le quartier sud du Père-Lachaise dans le 20e arrondissement de Paris. Ainsi, à l’occasion de la Nuit Blanche en octobre dernier, l’A.P.L.A présentait l’Heure Bleue, un parcours visuel et poétique dans le square Sarah Bernhardt. L’association participe aujourd’hui, avec d’autres associations du quartier, au premier « Festival au Carré » organisé par la mairie du 20e. Les 4 et 5 décembre, 17 artistes (peintres, photographes, céramistes, graveurs, sculpteurs, plasticiens) accueilleront le public au sein de leurs ateliers Le charme secret des ateliers

Le plan-guide téléchargeable sur le site de l’A.P.L.A ou remis dans les points-infos est le sésame pour ce curieux jeu de piste qui passe à travers des arrière-cours, des boutiques-ateliers, des courettes, des ateliers d’artisans transformés en ateliers d’artistes. Dans le quartier, le passé ouvrier a laissé des lieux inutilisés qui se sont reconvertis en lieux de création.

Une rencontre dans la simplicité

Les artistes sont heureux de rencontrer le public, de présenter leurs œuvres et de parler de leur technique artistique. Qu’il s’agisse de photographie, de gravure, de sculpture, de livres d’artistes, d’aquarelle, de peinture ou de céramique, les visiteurs s’ouvrent à d’autres horizons, découvrent les univers créatifs des artistes. Ce sont des moments riches, propices aux échanges qui se font dans la simplicité. La magie opère à travers les œuvres laissant place à l’imagination et à l’émotion. Pour ceux qui ont des coups de cœur, il est possible d’acquérir les créations. Une exposition collective au Pavillon Carré de Baudouin (1)

« Territoire d’artistes » est l’exposition qui se tient dans le cadre du premier « Festival au Carré » lancé par la mairie du 20e. Elle réunit 3 associations d’artistes plasticiens de l’est Parisien : les Ateliers du Père Lachaise Associés (A.P.L.A), les Ateliers des Artistes de Belleville (A.A.B), les Artistes de Ménilmontant (AdM). Une centaine d’œuvres est à découvrir soulignant le foisonnement de la création artistique dans ce quartier. Recyclage-Surcyclage à l’Espace Monte-Cristo (2)

L’Espace Monte-Cristo, lieu parisien de la Collection de la Fondation Villa Datris pour la sculpture contemporaine, partenaire des Portes Ouvertes et adhérent de l’association, propose une exposition. « Recyclage-Surcyclage » explore le recyclage sous toutes ses formes dans la sculpture contemporaine et interroge notre relation aux objets.

À travers une quarantaine de sculptures, délibérément, par conviction ou par choix, 25 artistes français ou internationaux ont recours au déchet comme matériau artistique à part entière, renonçant à l’acquisition de matériaux dit « nobles » pour créer ou composer leurs œuvres. Informations pratiques

 Site internet : http://www.apla.fr

 Points-Info dans le 20e :

A – Fondation Villa Datris – 9, rue Monte-Cristo

B – Atelier 5 – 98, Boulevard de Charonne

C – Atelier 9 – 43, rue lde la Plaine

D – Atelier 10 – 55, rue Planchat Plan-guide gratuit dans les Points-Infos ou téléchargeable sur le site

(1) Exposition « Territoires d’artistes » au Pavillon Carré de Baudouin du 14 octobre au 11 décembre 2021- 121, rue de Ménilmontant – 75020 Paris – Du mardi au samedi de 14h à 18h (jusqu’à 19h, le jeudi).

(2) Exposition « Recyclage, Surcyclage » à l’Espace Monte-Cristo : du 30 avril au 19 décembre 2021- 9, rue de Monte-Cristo – 75020 Paris – Du mercredi au dimanche de 11h à 18h30.

Certains ateliers sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (Cf plan-guide)

Accès aux ateliers en fonction des règles gouvernementales en vigueur en décembre 2021 75020 Paris 20e arrondissement 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris samedi 4 décembre – 14h00 à 20h00

dimanche 5 décembre – 14h00 à 20h00

