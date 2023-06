Monumental Tango Lou Pascalou Paris 75020 Paris 75020 Catégorie d’Évènement: Paris 75020 Monumental Tango Lou Pascalou Paris 75020, 20 juin 2023 20:30, Paris 75020. Monumental Tango Lou Pascalou Paris 75020 Mardi 20 juin, 20h30 Programme musical tango jazz. Piano, chant et bandoneon. Musiques de Lucia Abonizio, Fito Paez, Alberto Ginastera, Carlos Gardel et Astor Piazzolla. Mardi 20 juin, 20h30 1 Home Un récital aux couleurs de Buenos Aires avec Monumental Tango.

Une terrasse chaleureuse vous attend chez LOU PASCALOU.

Le Mardi 20 Juin 2023 à partir de 20h30 et jusqu’à 23h00.

14, rue des Panoyaux. Paris 20. Père Lachaise.

Possible restauration sur place. Libre participation aux frais du concert. https://monumentaltango.org/

Lou Pascalou 14, rue des panoyaux Quartier du Père-Lachaise Paris 75020

