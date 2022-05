Portes ouvertes d’Anvers aux Abbesses 75018, 15 novembre 2019 18:00, Paris.

15 – 17 novembre 2019 Sur place Entrée libre,

87 artistes ouvrent leurs portes à Montmartre

Portes ouvertes d’Anvers Aux Abbesses

Pour ceux qui aiment mettre de la couleur dans leurs sorties parisiennes du week-end, voici une manifestation qui permet d’allier promenade urbaine et découverte d’artistes plasticiens. L’Association Anvers aux Abbesses organise la 24e édition de ses Portes Ouvertes à laquelle participeront 87 peintres, sculpteurs, céramistes ou photographes… Les ateliers sont situés entre la Notre-Dame de Lorette, Montmartre et Barbès. La Butte Montmarte a toujours été réputée pour avoir accueilli des artistes : Utrillo, Valadon, Toulouse- Lautrec et bien d’autres ont bâti sa renommée. Aujourd’hui encore, le quartier regorge d’ateliers et foisonne de créativité. Les Portes

Ouvertes permettent de découvrir les talents d’aujourd’hui, de s’intéresser à leurs oeuvres et de discuter avec eux.

Les Emiles, des petits formats arty

Les Emiles sont de petits formats réalisés par les artistes qui ouvrent leurs ateliers et souhaitent participer à ce concours interne. Le format 2019 (23 cm x 23 cm) a été déterminé par la lauréate de 2018 : Katrin Jakobsen, photographe. Tous les Emiles seront exposés au Point d’Accueil : Atelier d’Orsel et vendus 100 €. Quelques jours avant les Portes Ouvertes, un jury composé d’artistes et de personnalités du 18e arrondissement élira l’Emile de l’année. L’artiste récompensé se verra remettre 200 € et son oeuvre ira rejoindre le fonds artistique

de l’association.

“Nous sommes heureux de faire découvrir la richesse et la diversité du vivier artistique des artistes de notre association. Leurs sources d’inspiration sont multiples et les Portes Ouvertes sont un moment de partage et d’échange entre le public et les artistes” déclare Frédéric Ardiet, Président d’Anvers aux Abbesses

Facebook :

https://www.facebook.com/AssociationDAnversAuxAbbessesArtistesDeMontmartre

Lieu d’exposition des Emiles et Point d’accueil : Atelier d’Orsel – 11, Rue d’Orsel 75018

Affiche-plan dans chaque atelier et téléchargeable sur le site à partir du 1er novembre.

Site internet : http://www.anversauxabbesses.fr

75018 18e Arrondissement 75018 Paris Paris 18e Arrondissement Paris

vendredi 15 novembre 2019 – 18h00 à 21h00

samedi 16 novembre 2019 – 11h00 à 20h00

dimanche 17 novembre 2019 – 11h00 à 20h00