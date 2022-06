Monumental Tango et Astor Piazzolla Les 2 Pianos Paris 75015 Catégorie d’évènement: Paris 75015

Monumental Tango et Astor Piazzolla Les 2 Pianos, 19 juin 2022 18:00, Paris 75015. Dimanche 19 juin, 18h00 Sur place 10€ https://monumentaltango.org/, https://www.instagram.com/monumentaltango/?hl=fr, https://www.youtube.com/channel/UCRsGvV88jq42yHXoWO4aUKQ, https://monumentaltango.org/videoshttps-youtu-be-wy1kg68b6n8/, https://soundcloud.com/lucia-abonizio, https://soundcloud.com/lucia-abonizio/popurri-popurri-el-amanecer-nocturna-aquellos-tangos-camperos-michellangelo-70, https://www.facebook.com/events/529855522154666/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D Un trio pour un très bon moment de musique aux sonorités Jazz et Tango. Émotion, passion et tendresse dans ce concert hommage à Astor Piazzolla. DIMANCHE 19 JUIN 2022

• Rubrique : Musiques du Monde

• Titre de l’événement : Monumental Tango et Astor Piazzolla

• Artistes: Lucia Abonizio, piano- Gilberto Pereyra, bandonéon – Gilles San Juan, chant

• Lieu : LES DEUX PIANOS.136, Rue de Lourmel, 75015 Paris – http://les2pianos.com/

• Programmation: Á partir de 18H

• 01.40.60.21.23

18h00 : Concert de « Monumental Tango » avec Lucia Abonizio, piano- Gilberto Pereyra, bandonéon – Gilles San Juan, chant

19h15 : Milonga pour danser avec « Duo Sud – Destination Tango »: Lucia Abonizio, piano et Gilberto Pereyra, bandonéon

20h15 : Milonga de « Les Deux Pianos » avec DJ Andrés Molina

• Tarifs unique : 10€ Un programme musical autour de la musique d’Astor PIAZZOLLA et le tango dans toutes ses formes, des bas-fonds de Buenos Aires aux studios d’Hollywood, des cabarets populaires aux cafés des puristes.

Lucía Abonizio au piano, Gilberto Pereyra au bandonéon et le ténor Gilles San Juan, passionnés et grands connaisseurs du tango font entendre cette musique mythique de la ville de Buenos Aires et des quartiers populaires.

Trois interprètes exceptionnels pour un plongeon dans les lieux et les ambiances d’Argentine.

Monumental Tango s’est produit récemment sur la scène de l’Opéra de Nice et dans les festivals « Les nuits de Robinson » à Mandelieu Napoule ; Palais Acropolis à Nice dans le cadre du festival « C’est pas classique » ; « Festival FOGS » en Lozère, « The Wave of Art » à Maastricht, entre autres. Les 2 Pianos 136, Rue de Lourmel 75015 Paris 75015 Quartier de Javel dimanche 19 juin – 18h00 à 22h00

Détails Heure : 18:00 - 22:00 Catégorie d’évènement: Paris 75015 Autres Lieu Les 2 Pianos Adresse 136, Rue de Lourmel Ville Paris 75015 Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Les 2 Pianos Paris 75015

Les 2 Pianos Paris 75015 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris-75015/

Monumental Tango et Astor Piazzolla Les 2 Pianos 2022-06-19 was last modified: by Monumental Tango et Astor Piazzolla Les 2 Pianos Les 2 Pianos 19 juin 2022 18:00 Les 2 Pianos Paris 75015 Paris 75015

Paris 75015