PASSING – Performance de Flávio Juán Núñez @ 3537 3537, 11 février 2022 20:00, Paris. 11 et 12 février Sur place https://shotgun.live/events/passing-performance-par-flavio-juan-nunez 3537 présente PASSING, une performance écrite par Flávio Juán Núñez et Corey Scott-Gilbert. 3537 présente PASSING, une performance écrite par Flávio Juán Núñez et Corey Scott-Gilbert. Performance de Flávio Juán Núñez produite par 3537, les 11 et 12 février à 20h. À travers PASSING, Flávio Juán Núñez reprend les temps forts de l’exposition PAST BONES PRESENT FLESH FUTURE OMEN. Le geste artisanal propre au travail de l’artiste raconte le cheminement d’une transformation continue dans la matière. Le corps s’éprouve à travers le processus physique pour façonner de multiples enveloppes qui racontent le parcours d’une renaissance. Le processus immersif de métamorphose se propose comme une invitation collective à un état méditatif approchant la transcendance. Vendredi 11 février de 20h à 21h Samedi 12 février de 20h à 21h PUBLIC AVERTI (Veuillez noter que le billet est valable pour une seule performance, sauf si vous prenez les deux soirs). 35-37 Rue des Francs-Bourgeois Paris 75004 Billets : https://shotgun.live/events/passing-performance-par-flavio-juan-nunez 3537 35-37 rue des francs-bourgeois 75004 75003 Paris Quartier Saint-Gervais vendredi 11 février – 20h00 à 21h00

samedi 12 février – 20h00 à 21h00

Détails Heure : 20:00 - 21:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu 3537 Adresse 35-37 rue des francs-bourgeois 75004 Ville Paris Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville 3537 Paris

