.Tout public. gratuit Entrée libre pour les visiteurs (Foire et Exposition). Réservations pour les Exposants à la Foire. Le Stade Charléty accueille la culture et l’Héritage des Jeux Olympiques du 23 au 25 juin 2023. Depuis 1894, Paris est intimement

liée à l’Histoire du mouvement olympique internationale. Du 23 au 25 juin 2023, La Ville

lumière accueillera la 27ème édition de la Foire Mondiale des

Collectionneurs Olympiques, et réunira tous les passionnés qui collectent,

échangent, exposent, une partie de l’héritage et de la culture des Jeux. L’événement,, labellisé « Olympiade

culturelle » par Paris 2024, est organisé sous l’égide de la Fondation pour

la Culture et le Patrimoine du CIO. Après chaque édition des Jeux

Olympiques, lorsque la flamme s’éteint, que reste-t-il des Jeux ? Des

images, des souvenirs, des documents, des objets…

La Mémoire des Jeux ! Cet héritage culturel, une « part de l’Histoire olympique », est

aujourd’hui collecté, préservé par des passionnés des JO : les

collectionneurs olympiques, qui, à l’occasion de la 27ème Foire

Mondiale des Collectionneurs Paris 2023, vous invitent à « partager

leur Histoire olympique », à travers une exposition. Chaque collection sélectionnée

sera un regard particulier sur l’Histoire et la Culture olympique : une

olympiade, un sport, une thématique (les torches, les pin's, les billets…)…

Stade Sébastien Charléty
99, boulevard Kellermann
75013 Paris

Contact : https://www.wocfparis2023.org
contact@wocfparis2023.org

