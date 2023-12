GOOGLE Ateliers numériques -Comment être plus entreprenant? Paris, 21 décembre 2023, .

GOOGLE Ateliers numériques -Comment être plus entreprenant? Jeudi 21 décembre, 10h30 Paris

Bonjour et bienvenue à cet atelier numérique Google,

De l’envie à l’idée et de l’idée à l’action ! Venez découvrir en quoi le digital est un booster d’impact social puissant pour vos projets.

Apprenez en plus sur la posture et l’esprit entreprenant, appliquez les outils clés de l’entrepreneuriat pour mener vos projets et vendre vos idées !

Cette formation est l’occasion parfaite pour vous laisser inspirer et accompagner vers la réalisation de vos projets.

Participez à un atelier en ligne animé par un coach Google.

Comprendre comment mettre le digital au service de votre projet

Adopter la posture et l’esprit entreprenant

Découvrir les outils clés de l’entrepreneuriat pour mener votre projet

Savoir vendre une idée en pitchant en 3 minutes.

Inscrivez-vous et le jour J rendez-vous à la station F avec votre pièce d’identité.

A très vite.

L’équipe numérique Pôle emploi IDF

