Fin : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00 Vous travaillez dans la sécurité ! Votre carte professionnelle est à jour ! DPSA entreprise de sécurité et Pôle emploi de PARIS CARDINET organisent un job dating sur les métiers de la sécurité. Nous recherchons des AGENTS DE SECURITE H/F en CDI à Temps complet, pour l’un de nos clients situé à BAILLY-ROMAINVILLIERS proche de SERRIS (77). Plus de 20 postes à pourvoir

Entretiens sur place avec le recruteur Le 21 Décembre 2023 de 9h à 12h

A l’agence Pole emploi Cardinet

8 rue Bernard Buffet

75017 PARIS Envoi du CV sur : promotiondeprofils.75945@pole-emploi.fr Il faut être à jour de carte professionnelle et du CQP en sécurité.

