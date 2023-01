OUVRIER VDR – MACON EN EGOUT (CATEC obligatoire) — Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Pro Emploi recrute — Paris Paris Paris Île-de-France [{« link »: « mailto:a.benakouche@pro-emploi.fr »}] OUVRIER VDR – MACON EN EGOUT (CATEC obligatoire) Pro emploi Intérim est à la recherche d’un ouvrier VRD / maçon en égout pour le compte d’une entreprise à Paris.

Je vous prie de trouver ci-joint la fiche de poste détaillant la mission.

La prise de poste est immédiate. Le CATEC est obligatoire. Possibilité d’embauche Type de contrat : Intérim (possibilité de CDI, ancien intérimaire en CDI avec l’entreprise)

Lieu de travail : PARIS

Tâches à effectuer :

Sous la responsabilité du chef du chantier, les missions suivantes seront attribuées Réaliser l’entretien préventif et curatif des réseaux et de leurs ouvrages associés

Identifier les casses, les obstructions, les dysfonctionnements et leurs origines

Effectuer des réparations de premier niveau

Prendre l’initiative d’une intervention curative de premier degré

Réaliser des enquêtes de branchements

Entretenir et nettoyer des postes de refoulement

Dans le cadre de son activité il/elle travaille : en milieu confiné (tolérance aux odeurs et aux espaces clos et à l’enfermement) en profondeur (accès au poste de travail depuis un regard) Profil recherché : Être apte médicalement

Avoir eu une Formation CATEC (Obligatoire pour travailler dans les zones souterraines) surveillant/intervenant

Pas d’expérience requise, débutant accepté

Motivation

Travail en équipe

Sens de l’organisationl’attention Date de prise de poste : ASAP

Rémunération : selon expérience et niveau de formation

CV à envoyer : ALI BENAKOUCHE : chargé de recrutement à PRO EMPLOI INTERIM

Via : La plateforme de l’inclusion : PRO EMPLOI INTERIM (SEVRAN 93)

Ou Adresse mail : a.benakouche@pro-emploi.fr

