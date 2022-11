FORMATION POEC GARDE D’ENFANTS EN CRECHE — Paris Catégorie d’évènement: Paris

FORMATION POEC GARDE D’ENFANTS EN CRECHE —, 21 novembre 2022, Paris. FORMATION POEC GARDE D’ENFANTS EN CRECHE 22 novembre – 5 décembre — CCP 1 et CCP 3 du Titre ADVF — 189, rue d’Aubervilliers 75018 Paris Quartier de la Chapelle Paris 75018 Île-de-France [{« link »: « mailto:bat@yahoo.fr »}] FORMATION POEC GARDE D’ENFANTS EN CRECHE CCP 1 et CCP 3 du Titre ADVF Le professionnel de la petite enfance aide les enfants à bien grandir et à évoluer au travers des différentes activités d’éveil et de jeux. Il est amené à assister les enfants dans la prise des repas, à leur fournir des soins et à leur apprendre l’autonomie. Il contribue ainsi à leur éducation. OBJECTIFS

La présente formation entend doter les participants des compétences techniques de base pour exercer les métiers de la petite enfance (agent de crèche, assistant de vie, assistant maternel etc A la fin de la formation, les

stagiaires seront capables d’entretenir le logement et le linge d’un particulier et relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile en validant les CCP 1 et 3 du Titre Professionnel Assistant(e) de vie aux familles La finalité de la formation étant le retour à l’emploi, les bénéficiaires devront signer un contrat de travail d’au moins 12 mois dans le secteur visé Les stagiaires pourront également continuer l’apprentissage du métier en signant un contrat d’alternance d’au moins 12 mois et en suivant une

formation préparant au CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance PUBLIC ET PRÉ REQUIS

Pour suivre la formation, il faut: Être inscrit à Pôle Emploi.

Avoir un projet professionnel en construction dans le secteur de la petite enfance.

Avoir le niveau 3ème en connaissances générales et/ou le niveau A2 en français oral et écrit.

Être apte au travail debout prolongé.

Ne pas avoir de contre indications médicales au port de charges. MODALITÉS P É DAGOGIQUES Cours en présentiel

Alternance entre les cours théoriques en salle, les cours pratiques et la période d’application en entreprise DURÉES ES ET DATES Session 1 du 12/12/2022 au 07/03/2023 (interruption du 26/12 au 30/12/2022) Session 2 du 19/12/2022 au 14/03/2023 (interruption du 26/12 au 30/12/2022) 329 heures en centre de formation 70 heures de stage en entreprise

intensité horaire journalière : 7 heures (08h30

12h00 et 13h00 16h30) LIEU DE FORMATION

189, rue d’Aubervilliers CAP 18

VOIE D BAT 26

PARIS 75018 MODALITÉ S DE S É LECTION DES CANDIDATS

Test de positionnement et entretien de motivation. Inscription à une information collective obligatoire directement sur espace personnel Pôle Emploi ou par téléphone. CONTACT ORGANISME DE FORMATION

IFE

BAT

TYURINA Alexandra/PEUQUET Anne-Cécile

ife_bat@yahoo.fr

01 40 31 78 26

