Exposition Vernissage < Éphémère Éternité> à Paris 1Cité Griset, 31 juillet 2021 18:00-31 juillet 2021 21:00, Paris.

Samedi 31 juillet, 18h00 Entrée libre https://www.eventbrite.com/e/ephemeral-eternity-art-exhibition-opening-night-with-music-tickets-164409576469

Vernissage Exposition avec Les Temps –Nourriture, boissons, art et musique gratuits

Éphémère Éternité » est une exposition sur l’expérience du passage invisible du temps à travers le chronoscope d’un dialogue intime entre l’humains et la nature. Comment pouvons-nous comprendre les intervalles de temps au sein de « l’éphémère et l’éternité » ? Comment transformer des perceptions inexplicables de changements en un langage universel des sentiments ? Dans cette exposition, la nature est une partie active symbolisant la vie éternelle associée au corps temporel de l’artiste, le dialogue a été tiré de l’essence du « souffle », dont les êtres universels sont partagés également, puis coule vers le corps, la chair et la fraîcheur , il laisse une fin ouverte avec la formule d’annulation de l’information matérielle pour la renaissance du reboisement intérieur : le nouveau langage continue les conversations à l’infini. Le souffle, le corps et le langage construisent le tunnel pour ressentir la sensibilité du temps, au-delà du présent.

Les artistes de l’exposition sont :

Thu Huong Nguyen-Dufourmantelle https://www.peinturethuhuong.com/

Charlotte Herben https://www.charlotteherben.com

Cecile Bourdais https://cecilebourdais.fr/

« Ephemeral Film Room » Guest Artitsts

Dora Lionstone http://doralionstone.com/

VICTORIA PHAM https://www.victoriaavpham.com/

XIAOYIN XIE https://xiaoyinxie.com/

Music X Habitat X Art https://musichabitatart.com/

Avec le soutien de l’IESA, d’EOS arts and culture et de la May Art Foundation. Équipe de conservation : May Meng et Jennifer Channing.

Détails de l’horaire :

18 h Ouverture des portes

19h00 Présentation de l’artiste et de l’équipe de commissaires

19h45 Performance de musique éphémère avec Bruce Miller Crew https://www.facebook.com/brucemillercrew

Nourriture, boissons, art et musique gratuits

Les masques sont obligatoires à l’intérieur de la galerie.

Venez vivre une expérience avec nous avant d’aller voir ailleurs.

1Cité Griset 1 Cité Griset 75011 Paris Paris 11e Arrondissement Paris

samedi 31 juillet – 18h00 à 21h00