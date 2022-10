Portes ouvertes d’Anvers aux Abbesses 18e et 9e arrondissements de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

100 peintres, sculpteurs, photographes, céramistes ou graveurs de l’Association d’Anvers aux Abbesses accueilleront le public dans 56 ateliers répartis majoritairement autour de la Butte Montmartre. Une parenthèse inspirée

100 peintres, sculpteurs, photographes, céramistes ou graveurs de l’Association d’Anvers aux Abbesses accueilleront le public dans 56 ateliers répartis entre les 9e et 18e arrondissements de Paris (majoritairement autour de la Butte Montmartre). Les Portes Ouvertes d’Anvers aux Abbesses sont un moment très attendu par tous les artistes de l’Association, ils s’y préparent longtemps à l’avance et attendent avec impatience le moment où ils vont pouvoir présenter leurs œuvres au public. Même si la manifestation existe depuis plus de 25 ans, elle se renouvelle chaque année : nouveaux ateliers, nouveaux artistes (une vingtaine d’artistes plasticiens exposera pour la première fois en 2022). Elle prend aussi de l’ampleur avec un périmètre de visite et une durée plus étendus. Une balade en toute liberté

La recette pour réussir sa balade est de se munir de l’affiche-plan remise dans chaque atelier et de partir le nez au vent, sans idée préconçue. Les ateliers sont signalés par des kakémonos rouges. La balade dans ces arrondissements est pleine de surprises : quartiers populaires et quartiers touristiques se mêlent tout comme les techniques artistiques. Les lieux d’exposition sont souvent atypiques ou inédits, exceptionnellement ouverts, les accrochages préparés avec soin par les exposants. Les Émiles, oeuvres originales de petits formats pleines de créativité

Les Émiles font partie intégrantes des Portes Ouvertes, ils existent depuis une vingtaine d’années. Il s’agit d’un défi sous forme d’exercice de style que se lancent les artistes qui exposent pendant les Portes Ouvertes

Cathy Bion, lauréate 2021, a déterminé le format de l’Émile 2022 : (hauteur/largeur) 13 cm x 18 cm (2D) et (hauteur/largeur/profondeur) 13 cm x 18 cm x 0,1 à 9 cm (3D).

Ces petits formats seront vendus au public 100€ au bénéfice de l’artiste.

Un jury d’experts attribuera 3 prix :

1er prix : l’Émile lauréat acquis par l’association pour 200€ et une exposition offerte à l’artiste dans une galerie du quartier (cet Émile viendra enrichir le fonds artistique de l’Association)

2e et 3e prix : inscription aux Portes Ouvertes 2023 (70€) offerte aux artistes concernés.

Pour le prix du public, une urne sera à la disposition au point d’accueil. L’oeuvre ayant remporté le plus de suffrages du public sera offerte à un visiteur. L’artiste sera récompensé par l’association (100€). Informations pratiques

Lieu d’exposition des Emiles 2022 et Point d’accueil : 16 rue Ramey – 75018 Paris.

Affiche-plan dans chaque atelier et téléchargeable sur le site 18e et 9e arrondissements de Paris

samedi 19 novembre – 11h00 à 20h00

dimanche 20 novembre – 11h00 à 20h00

lundi 21 novembre – 13h30 à 20h00

