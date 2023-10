95 artistes d’Anvers aux Abbesses ouvrent leurs ateliers 18e et 9e arrondissements de Paris Paris, 17 novembre 2023 18:00, Paris.

Les Portes Ouvertes d’Anvers aux Abbesses sont le rendez-vous de novembre dans le quartier de Montmartre. 95 artistes plasticiens ouvriront les portes de 55 ateliers. 17 – 20 novembre 1

Du bateau-lavoir en 1904, au cœur du quartier des Abbesses, à la place du Tertre, une vie artistique intense a animé la butte Montmartre.

Depuis 28 ans, les Portes Ouvertes d’Anvers aux Abbesses doivent leur renommée à un ancrage local chargé d’histoire et à la variété des œuvres et des courants artistiques présentés.

Avec cet événement, la butte Montmartre reste une terre d’accueil pour l’art qui a essaimé dans les quartiers avoisinants. Chaque année, le troisième week-end de novembre, les artistes donnent rendez-vous au public dans leurs ateliers ; certains s’entraident en se regroupant dans un même atelier ou lieu éphémère pour mieux accueillir les visiteurs.

Le succès de cet événement s’explique, entre autres, par la variété et l’éclectisme. Une génération d’artistes a affiné sa manière de travailler et diversifié ses thèmes autour de plus d’une vingtaine de techniques artistiques. Tous les courants se retrouvent. De l’abstraction au figuratif, du brut au singulier, de l’art digital au livre objet, du graphisme à la nouvelle figuration, du nihonga au fantastique en passant par l’accumulation d’objets, les tendances actuelles s’expriment dans des registres très divers.

La peinture a toujours été le cœur de métier, alors qu’elle était mise à l’écart ces dernières décennies par les institutions. Les artistes invitent les visiteurs à partager leur regard, leur vocabulaire, leurs doutes ou leurs convictions, leurs coups de cœur. Cette démarche permet à l’art de s’incarner, ce qui n’est pas toujours possible lorsque l’on se rend dans une galerie.

Les Portes Ouvertes sont l’occasion pour les artistes de présenter leur travail dans de bonnes conditions avec une certaine liberté propre à Montmartre. Les ateliers sont basés majoritairement dans les 18e et 9e arrondissements (pour la première fois, 2 ateliers sont situés dans le 17e). Cette édition accueillera 19 nouveaux exposants.

Une balade artistique dans Paris

De nouveaux kakémonos ont été créés pour mieux repérer les ateliers ouverts au public. Les plans-guides sont remis gratuitement dans chaque atelier, ils permettent d’improviser la visite ou de la préparer. Les visiteurs sont majoritairement parisiens mais aussi franciliens ou touristes de passage. Chaque atelier reçoit entre 50 et 300 visites pendant la durée des portes ouvertes. Depuis 2022, l’ouverture se prolonge le lundi après-midi pour les artistes qui le souhaitent, cela permet, parfois, aux enfants des écoles d’aller à la rencontre des artistes.

L’association proposera deux expositions durant les Portes Ouvertes :

– le mur des Émiles (au point-accueil), il est composé de petits formats (cette année 15 cm x 15 cm) vendus au prix unique de 100 €.

– le fonds de collection des Émiles de l’Association d’Anvers aux Abbesses (au 19, rue Boucry) qui regroupe une vingtaine d’œuvres ayant été primées lors des Portes ouvertes précédentes par un jury d’experts.

Chaque année, ce jury prime 3 Émiles. Le ou la lauréat·e du 1er prix se voit offrir par l’association une exposition personnelle dans une galerie du quartier et son Émile est acheté 200 € pour rejoindre le fonds de collection. Les lauréat·e·s des 2e et 3e prix seront invité·e·s à participer sans frais aux Portes Ouvertes 2024. Enfin, le Public pourra voter pour l’Émile de son choix dans une urne placée au point-accueil. L’œuvre ayant remporté le plus de suffrages est offerte à un visiteur par tirage au sort. L’artiste est récompensé par l’association (100€).

