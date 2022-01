Petit Marché Petit 17 RUE PETIT 75019 PARIS Paris Catégorie d’évènement: Paris

Petit Marché Petit 17 RUE PETIT 75019 PARIS, 12 février 2022 10:00, Paris. Samedi 12 février, 10h00 Sur place Gratuit pour les visiteurs https://tendance-19.assoconnect.com/collect/description/221510-w-le-petit-marche-petit-12-fevrier-2022 Petit Marché convivial avec animations & restauration Le Petit Marché Petit est de retour !

Samedi 12 Février de 10h à 19h Au programme, comme d’habitude :

>>>le Petit marché local avec des produits 100% IDF

>>> le Vide-dressing des particuliers

>>> l’Espace créateurs

>>> le Café-snack (toujours avec des recettes de saison à déguster)

>>> les animations gratuites et jeux pour petits & grands :

*** Un Atelier réparation de vélo à partir de 13h00 ***

*** Un atelier créatif Spécial Saint-Valentin à 14h30***

Cet atelier sera animé par notre partenaire @debrouillecompagnie ! Evénement gratuit pour les visiteurs!

Cet atelier sera animé par notre partenaire @debrouillecompagnie ! Evénement gratuit pour les visiteurs!

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos ou pour exposer! On vous attend nombreux au 17 rue Petit – Paris 19 et on compte sur vous pour faire passer le message! :)

