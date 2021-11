PETIT MARCHE PETIT 17 RUE PETIT 75019 PARIS, 20 novembre 2021 10:30, Paris.

Samedi 20 novembre, 10h30 Sur place Gratuit pour les visiteurs

Petit Marché convivial avec animations & restauration

Samedi 20 novembre

de 10h à 19h au 17 Rue Petit Paris 19

Métro Laumière – Ligne 5 ou Bus 60

▶️ Petit marché local (producteur de la région IDF)

▶️ Vide-dressing (mode homme-femme et petite déco)

▶️ Espace Créateurs (accessoires mode, art de la table…)

▶️ Café-snack (et recettes de saison à déguster ?)

▶️ Animations et jeux

On vous attend nombreux et surtout on compte sur vous pour faire passer le message à vos amis, collègues, voisins…

17 RUE PETIT 75019 PARIS 17 RUE PETIT 75019 PARIS 75019 Paris Quartier du Combat

samedi 20 novembre – 10h30 à 19h00