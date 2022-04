Paris 13e : où donner vos vêtements à Paris Accueil de jour Familles Paris Catégories d’évènement: île de France

Pulls, blousons, pantalons… Ne laissez plus vos vieux vêtements s’entasser dans les armoires, et ne les jetez pas non plus ! En donnant à ceux qui en ont besoin vous ferez une bonne action et vous donnerez une seconde vie à vos vêtements. L’accueil de jour Familles, gérée par l’association Aurore a besoin de vêtements pour les enfants Les besoins : matériel puériculture, produits d’hygiène (gel douche, shampoing, brosse à dent, dentifrice) Les vêtements doivent être lavés et en bon état.

Accueil de jour Familles 24 quai d’Austerlitz 75013 Paris Contact : http://aurore.asso.fr/

