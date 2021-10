Paris Accueil de Jour Aurore île de France, Paris Paris 12e : collecte de vêtements pour hommes Accueil de Jour Aurore Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Paris 12e : collecte de vêtements pour hommes Accueil de Jour Aurore, 4 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 octobre 2021 au 29 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 16h

gratuit

En vue de la période hivernale, l’accueil de jour géré par l’association Aurore qui accueille des hommes en situation d’exil est à la recherche de dons de vêtements et d’accessoires. dons de vêtements (toutes les tailles) et accessoires pour hommes : manteaux, pulls, gants, bonnets, pantalons, chaussettes, chemises, t-shirts, chaussures, tentes, sacs de couchage, sac à dos… Les dons doivent être lavés et en bon état. Événements -> Autre événement Accueil de Jour Aurore 24 quai d’austerlitz Paris 75012

6 : Quai de la Gare (300m) 1, 14 : Gare de Lyon (603m)

Contact :Aurore https://www.aurore.asso.fr/association Événements -> Autre événement Solidaire

Date complète :

la fabrique de la solidarité

Détails Catégories d'évènement: île de France, Paris