L’Espace Solidarité Insertion de la Traversière, gérée par l’association Emmaüs Solidarité a besoin de produits d’hygiène qui seront distribués aux personnes en situation de précarité accueillies. Les besoins : produits d’hygiène (gel douche, shampoing, brosse à dent, dentifrice)

Les produits doivent être neufs et non périmés.

Lorsque vous déposez vos dons, précisez

ESI traversière 17 rue Traversière 75012 Paris Contact : https://www.emmaus-solidarite.org/

