Paris 11e : où donner vos vêtements à Paris ? Boutique Solidaire, 1 juin 2022, Paris.

Du mercredi 01 juin 2022 au dimanche 31 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Pulls, blousons, pantalons… Ne laissez plus vos vieux vêtements s’entasser dans les armoires, et ne les jetez pas non plus ! En donnant à ceux qui en ont besoin vous ferez une bonne action et vous donnerez une seconde vie à vos vêtements.

La Boutique Solidaire du Secours Populaire Français a besoin de vêtements chauds pour les hommes, les femmes et les enfants.

Les besoins : manteaux, pantalons, tee-shirts, pulls, écharpes, bonnets, gants, chaussures, sous-vêtements neufs, sac à dos…

Les vêtements doivent être lavés et en bon état.

Chaque 3e jeudi du mois, en partenariat avec Emmaüs et Le Relais, une collecte solidaire de vêtements est organisée par la Mairie du 11e

Boutique Solidaire 50 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris

Contact : https://www.secourspopparis.org/article/boutique-de-la-solidarite

Emilie Chaix / Ville de Paris vestiaire