Paris 11e : où donner vos vêtements à Paris Bagagerie Onze Mille Potes, 7 avril 2022, Paris.

. gratuit

Pulls, blousons, pantalons… Ne laissez plus vos vieux vêtements s’entasser dans les armoires, et ne les jetez pas non plus ! En donnant à ceux qui en ont besoin vous ferez une bonne action et vous donnerez une seconde vie à vos vêtements.

la Bagagerie Onze Mille Potes a des besoins de vêtements chauds et de produits d’hygiène.



Les besoins de vêtements : tee-shirts, écharpes, bonnets, gants, chaussettes, sous-vêtements neufs, duvets…

Les besoins de produits d’hygiène : gel douche, shampoing, brosse à dent, dentifrice…



Les vêtements doivent être lavés et en bon état/ Les produits d’hygiène doivent être neufs et non périmés.



Bagagerie Onze Mille Potes 42 rue Oberkampf 75011 Paris

Contact : https://onzemillepotes.com/

Emilie Chaix / Ville de Paris vestiaire