Pulls, blousons, pantalons… Ne laissez plus vos vieux vêtements s’entasser dans les armoires, et ne les jetez pas non plus ! En donnant à ceux qui en ont besoin vous ferez une bonne action et vous donnerez une seconde vie à vos vêtements. Espace solidarité insertion Bichat et Maraude Paris Nord (Association Emmaüs Solidarité) ont besoin de vêtements pour hommes.

Les besoins : manteaux, pantalons, tee-shirts, pulls, écharpes, bonnets, gants, chaussures, chaussettes et caleçons neufs, sac à dos, duvets… Les vêtements doivent être lavés et en bon état.

ESI Bichat 35 rue Bichat 75010 Paris Contact :

