Noir Anima – Labelle 104 – Atelier 6, 30 novembre 2023, PARIS.

Noir Anima – Labelle 104 – Atelier 6. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 20:30 (2023-11-30 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

LE CENTQUATRE (2-1006733 / 3-1006734) PRESENTE Labelle (Né en France d’un père Réunionnais et d’une mère Mayennaise, Labelle grandit dans un environnement musical très métissé. Adolescent, découvrant le maloya – style musical traditionnel de l’île de la Réunion – et explorant en parallèle l’électro, il commence à jeter des ponts entre ces deux courants. En 2011, il part s’installer à La Réunion, où il se lance dans la composition à plein temps. Mêlant intimement électro et maloya, son premier album Ensemble sort en 2013. Par la suite, il ne cesse d’élargir son horizon musical. En témoigne par exemple son troisième album, Orchestre Univers (2019), enregistré avec l’Orchestre régional de La Réunion et conçu comme un voyage à travers plusieurs cultures musicales, entre tradition et modernité). Labelle Labelle, Erwan Keravec

104 – Atelier 6 PARIS 5, rue Curial Paris

