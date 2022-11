Parirama : tour de vue des musiques écrites à Paris par un Trio à cordes Lavoir Moderne Parisien Paris Catégories d’évènement: île de France

Parirama : tour de vue des musiques écrites à Paris par un Trio à cordes Lavoir Moderne Parisien, 10 décembre 2022, Paris. Le samedi 10 décembre 2022

de 14h00 à 14h45

. payant Plein tarif : 15 euros Tarif réduit : 12 euros Tarif « médiation » pour celleux ayant participé aux ateliers organisés en amont du festival : 8 euros Gratuit pour les – de 12 ans

On a toujours conté Paris, mais c’est cette fois-ci en musique que nous voulons la faire vivre. La musique qui marque les murs, pose son empreinte et façonne les corps à travers les âges. Nous parcourrons le Mont Sainte-Geneviève, par Marin Marais ou en musette, nous parlerons à Hyacinthe Jadin compositeur et pianiste virtuose, en résidence au théâtre Feydaux au début du 19ème. Nous entendrons Paris dans les films ou les comédies musicales, en compagnie de Piazzola ou Villa-lobos, de Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle.

Ce programme est bien sûr une excuse, pour jouer de la très belle musique en très bonne compagnie, mais c’est aussi l’occasion d’explorer ce qui est juste sous notre nez, ce qui y a vécu, sans chercher à aller trop loin. En bref du locavore fait musique. Trio Felice

Hélène Maréchaux, violon

Eva Sinclair, alto

Trio Felice

Hélène Maréchaux, violon

Eva Sinclair, alto

Justine Metral, violoncelle

