PARIRAMA ATELIER DU PLATEAU, 10 février 2023, PARIS.

PARIRAMA ATELIER DU PLATEAU. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

On a toujours conté Paris, mais rarement en musique. Or il y a dans cette ville une musique qui vibre à travers les murs, résonne depuis les squares cachés et façonne les corps à travers les âges. Porté par la violoniste Hélène Maréchaux, le trio Felice parcourt les ruelles et les époques avec une gaieté virtuose, faisant apparaître la Montagne Sainte-Geneviève de Marin Marais et Django Reinhardt, se baladant de la Place des Fêtes d’Alain Sarde à la Place Saint-Michel de Villa-Lobos. Parirama c’est du locavorisme musical, l’occasion de découvrir avec nos oreilles ce qui est juste sous notre nez.

ATELIER DU PLATEAU PARIS 5, rue du Plateau Paris

