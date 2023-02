Parirama L’Atelier du Plateau Paris Catégories d’Évènement: île de France

Parirama L'Atelier du Plateau, 10 février 2023, Paris.

On a toujours conté Paris, mais rarement en musique. Or il y a dans cette ville une musique qui vibre à travers les murs, résonne depuis les squares cachés et façonne les corps à travers les âges. Porté par la violoniste Hélène Maréchaux, le trio Felice parcourt les ruelles et les époques avec une gaieté virtuose, faisant apparaître la Montagne Sainte-Geneviève de Marin Marais et Django Reinhardt, se baladant de la Place des Fêtes d’Alain Sarde à la Place Saint-Michel de Villa-Lobos. Parirama c’est du locavorisme musical, l’occasion de découvrir avec nos oreilles ce qui est juste sous notre nez. avec : Hélène Maréchaux, violon, Eva Sinclair, alto, Justine Metral, violoncelle Hélène Maréchaux est accueillie en résidence pour la saison 22/23. © Stanislas Alleaume L’Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/173428-parirama 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau https://www.facebook.com/latelierduplateau https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

