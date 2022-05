Pari Passion

Pari Passion, 13 juin 2022, . Pari Passion

2022-06-13 – 2022-06-19 20 20 EUR Représentations : LUNDI 13 JUIN À 20h30 : LES DAMES DU JEUDI

Théâtre par L’Aimable Compagnie

Trois femmes inséparables, amies depuis toujours, se retrouvent chaque jeudi chez l’une d’elles à l’heure du goûter. Trois femmes, trois destins, trois trajectoires… MARDI 14 JUIN À 20h30 : LA DIAGONALE DES CONFIDENCES

Théâtre par la Compagnie ARFO

Dans un décor identique « racontant » une société construite sur des lignes droites, vont évoluer trois femmes anglaises, bavardes à souhait, solitaires et comiques, désespérées et attachantes… MERCREDI 15 JUIN À 20h30 : RUY BLAGUE

Théâtre par la Compagnie Les Victambules

Monter Ruy Blas, le célèbre drame romantique de Victor Hugo ? Une tache démesurée à laquelle s’est attachée une metteure en scène un brin mégalo… JEUDI 16 JUIN À 20H30 : UN AIR DE FAMILLE

Théâtre par Les Allumés du Théâtre d’Orleix

Chaque vendredi, la famille Ménard se réunit au Père Tranquille. Mais ce soir c’est Happy Hour ! Cocktail de règlements de comptes et Suze à volonté… VENDREDI 17 JUIN À 20H30 : LA DAME DE CHEZ MAXIM

Théâtre par La Porte Bleue

Scandale ! Au lendemain d’une nuit d’ivresse chez Maxim, la Môme Crevette, danseuse au Moulin-Rouge se retrouve dans le lit de l’honorable docteur Petypon, peu habitué aux boissons fortes… SAMEDI 18 JUIN À 20H30 : LA PETITE HISTOIRE DU FÉMINISME

Théâtre par la Compagnie C’Chelle

Depuis Olympe de Gouges jusqu’à nos jours, le combat des femmes n’a jamais cessé. C’est ce combat que raconte La petite histoire par un hommage décalé et amusé aux grandes femmes qui se sont battues… DIMANCHE 19 JUIN À 16H : TURBULENCES

Par la Compagnie Les Troubladours

Un vendredi soir un homme qui vient de vivre sa première semaine de garde alternée de ses deux adolescents, aspire à un week-end tranquille. Malheureusement, plusieurs personnes vont venir contrarier cette tranquillité… lepari@mairie-tarbes.fr +33 5 62 51 12 00 https://www.lepari-tarbes.fr/agenda/?utf8=%E2%9C%93&f=1&theme=theatre&residence=pari-passion&date= dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville