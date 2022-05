Parhélie en concert Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Parhélie en concert Dijon, 7 mai 2022, Dijon. Parhélie en concert Le Comptoir des Bières 5 Rue Docteur Stein Dijon

2022-05-07 – 2022-05-07 Le Comptoir des Bières 5 Rue Docteur Stein

Dijon Côte-d’Or Pour cette belle aventure, entouré de son ami co-réalisateur et co-producteur Ludovick Tartavel (Studio de la Grande Armée, qui a entre autre travaillé avec Germain Jackson,Woodkid, M Pokora…), ils se sont entourés d’une équipe de rêve:Ludovic Louis: Trompette (Lenny Kravitz, « The Eddy » série Netflix…) Yannick Soccal: Saxophones (Véronique Sanson, Christophe Maé…) Bertrand Luzignat: Trombone (Electro Deluxe, C2C…) Yacha Berdah: Argts cuivres basse guitare et clavier sur Hang On (Ibrahim Maalouf, Bigre…) Franck Bedez: Basse (Les Vielles Canailles, The Voice Kid…) Philippe Meunier: Guitares (Noir Houblon, Walnut Groove…) Richard Giordano: Argts Electro (DJ) sur Choups et Sad Man Après le lancement de l’album aux Docks 40 à Lyon début Mars, venez découvrir Parhélie pour leur premier concert en Bourgogne. Pour les découvrir sur notre site https://www.alphanyxrecords.com/parhélie https://parhelie-music.com/ Pour que vous profitiez de votre concert en toute sécurité, pour l’achat de 3 places, on offre la place pour votre SAM ! https://www.alphanyxrecords.com/ Pour cette belle aventure, entouré de son ami co-réalisateur et co-producteur Ludovick Tartavel (Studio de la Grande Armée, qui a entre autre travaillé avec Germain Jackson,Woodkid, M Pokora…), ils se sont entourés d’une équipe de rêve:Ludovic Louis: Trompette (Lenny Kravitz, « The Eddy » série Netflix…) Yannick Soccal: Saxophones (Véronique Sanson, Christophe Maé…) Bertrand Luzignat: Trombone (Electro Deluxe, C2C…) Yacha Berdah: Argts cuivres basse guitare et clavier sur Hang On (Ibrahim Maalouf, Bigre…) Franck Bedez: Basse (Les Vielles Canailles, The Voice Kid…) Philippe Meunier: Guitares (Noir Houblon, Walnut Groove…) Richard Giordano: Argts Electro (DJ) sur Choups et Sad Man Après le lancement de l’album aux Docks 40 à Lyon début Mars, venez découvrir Parhélie pour leur premier concert en Bourgogne. Pour les découvrir sur notre site https://www.alphanyxrecords.com/parhélie https://parhelie-music.com/ Pour que vous profitiez de votre concert en toute sécurité, pour l’achat de 3 places, on offre la place pour votre SAM ! Le Comptoir des Bières 5 Rue Docteur Stein Dijon

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Le Comptoir des Bières 5 Rue Docteur Stein Ville Dijon lieuville Le Comptoir des Bières 5 Rue Docteur Stein Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Parhélie en concert Dijon 2022-05-07 was last modified: by Parhélie en concert Dijon Dijon 7 mai 2022 Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or