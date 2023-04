Parfumeurs du XIXème siècle : industrie et séduction Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Parfumeurs du XIXème siècle : industrie et séduction Médiathèque Françoise Sagan, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Une conférence animée par Dominique Adrienne Delord, historienne, en partenariat avec l’association Histoire et Vies du Xème. Au milieu du XIXème siècle, dans le contexte de l’industrialisation rapide de tous les métiers, beaucoup de parfumeurs, implantés depuis longtemps au centre de Paris migrent vers ce qui sera bientôt le 10ème, moins confiné et offrant de meilleures voies de transport. Au fil du siècle, on passera de l’atelier à l’usine, de la boutique de quartier au réseau international, les lieux de fabrication et de vente se sépareront. Les produits, toujours plus divers et raffinés, seront emballés avec art, soutenus par une publicité inventive. Les parcours de quatre grandes entreprises fameuses et durables illustreront cette évolution : L.T. Piver, Bourjois, Roger & Gallet, Ed. Pinaud. A l’aube du XXème siècle, toutes ont de nouveau migré, cette fois en banlieue! Le bulletin N°14 de l’association Histoire et vies du Xème fera l’objet d’une prochaine édition sur le sujet. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/FrancoiseSaganOfficiel/ https://www.facebook.com/FrancoiseSaganOfficiel/

Histoire et vie du Xème

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Françoise Sagan Paris

Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Parfumeurs du XIXème siècle : industrie et séduction Médiathèque Françoise Sagan 2023-05-13 was last modified: by Parfumeurs du XIXème siècle : industrie et séduction Médiathèque Françoise Sagan Médiathèque Françoise Sagan 13 mai 2023 Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris

Paris Paris