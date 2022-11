« Parfum d’Orient» concert-danse avec flûte-chant lyrique-piano-oud et danse moderne Dijon Dijon Catégories d’évènement: 21000

21000 Dans le cadre de la 23ème édition du Festival « Les Nuits d’Orient » à Dijon, ClairObscur-Lyrique présente « Parfum d’Orient». Parfum d’Orient… c’est un concert-danse avec un trio flûte, chant et piano, accompagné d’un oud (instrument majeur de la musique arabo-andalouse) et d’un danseur moderne.

Parfum d’Orient… c’est l’Orient qui rencontre l’Occident.

Parfum d’Orient… où les couleurs et les parfums d’ailleurs se mêlent à l’interprétation d’œuvres musicales Occidentales.

Parfum d’Orient… c’est l’évocation de l’Orient par des arrangements aux sonorités chaudes du oud pour laisser notre imagination vagabonder de l’autre côté des mers.

Parfum d’orient… et des compositeurs occidentaux : Saint-Saëns, Hahn, Haendel, Offenbach, Verdi, Rameau, Vivaldi, Viardot, Donizetti, Fauré, Pergolèse…

Grésille Nouveau Souffle nous proposera un temps convivial après le concert du samedi 26 novembre : salon de thé et sucreries orientales, à partir de 21h30. Sylvie MONOT soliste lyrique mezzo-soprano

Mathilde GROFFIER flûtiste

Caroline SCHMID compositrice – pianiste

Pierre-Olivier FERNANDEZ oudiste – violoniste

Omar ARAYA danseur – chorégraphe INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 26 novembre 2022 à 20h00

Dimanche 27 novembre 2022 à 15h00

Cellier de Clairvaux – Salle Basse – 27 Bd de la Trémouille – 21000 Dijon

Pas de Réservation

Entrée libre – Participation au chapeau clairobscur.lyrique@free.fr http://www.clairobscur-lyrique.fr/ Cellier de Clairvaux – Salle Basse 27 Boulevard de la Trémouille Dijon

