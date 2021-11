« Parfum d’Orient » Concert-danse avec flûte-chant lyrique-piano-oud et danse moderne Dijon, 24 novembre 2021, Dijon.

« Parfum d’Orient » Concert-danse avec flûte-chant lyrique-piano-oud et danse moderne Musée de la Vie Bourguignonne 17 Rue Sainte-Anne Dijon

2021-11-24 19:00:00 – 2021-11-24 20:30:00 Musée de la Vie Bourguignonne 17 Rue Sainte-Anne

Dijon 21000

EUR 0 0 Parfum d’Orient… c’est l’Orient qui rencontre l’Occident le temps d’un mouvement.

Parfum d’Orient… c’est des couleurs et des parfums d’Orient qui se mêlent à l’écriture et l’interprétation classique.

Parfum d’Orient… là où un danseur s’empare de ces deux univers pour en extraire le sens du mouvement, du corps.

Parfum d’Orient… c’est un oud qui de ses harmoniques colorées enveloppe d’Orient des arias d’opéras baroques, romantiques, des airs lyriques ou mélodiques.

Parfum d’Orient… quand oud, voix lyrique, piano, flûte portent le mouvement du corps d’un danseur.

Parfum d’orient… c’est ce qu’évoque ce concert-danse, avec Saint-Saëns, Hahn, Haendel, Offenbach, Verdi, Rameau, Vivaldi, Viardot, Donizetti, Fauré, Pergolèse, d’autres encore…

Sylvie Monot au chant lyrique, Mathilde Groffier à la flûte, Caroline Schmid au piano, Pierre-Olivier Fernandez au oud et Omar Araya à la danse, vous suggèrent l’Orient et ses parfums.

Venez-vous joindre à nous et prenons ensemble cette route, cette route musicale, rythmée aux couleurs de l’Orient.

« C’est votre route, et seulement la vôtre. D’autres peuvent s’y joindre et marcher avec vous, mais personne ne peut marcher pour vous. »

Djalâl ad-Dîn Rûmi

https://musees.dijon.fr/agenda

