PARFUM D’OCEAN Vieux Boucau Vieux-Boucau-les-Bains, jeudi 1 août 2024.

PARFUM D’OCEAN dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 1 – 7 août Vieux Boucau 720 € Transport au départ de Paris/IDF inclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-01T08:00:00+02:00 – 2024-08-01T23:00:00+02:00

Fin : 2024-08-07T08:00:00+02:00 – 2024-08-07T23:00:00+02:00

Séjour de 7 jours : du 1er au 07 août 2024

En bordure immédiate de l’océan, sur la côte sud des Landes, entre la dune et la forêt, l’ensemble touristique de Port d’Albret s’étend autour d’un lac marin de 60 hectares auquel on accède par une superbe promenade piétonnière fleurie, joyau du Vieux-Boucau.

Au programme : bodyboard, stand up paddle, course d’orientation, parcours aventure, visite culturelle et match de pelote basque, baignades en mer, activités manuelles…

Tout au long du séjour, découverte du monde des Jeux Olympiques avec des activités de création (drapeaux, hymne, flamme olympique…) en préparation de la journée « Grandes Olympiades ». Une cérémonie de clôture pourra même être organisée à la fin du séjour avec remise de médailles.

Vieux Boucau Vieux Boucau Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « info.colos@tootazimut.fr »}]