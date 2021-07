Pau Office du tourisme de Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Parfum de marchés Office du tourisme de Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Office du tourisme de Pau, le samedi 17 juillet à 11:00

Des marchés médiévaux aux Halles contemporaines, l’histoire de Pau est riche et les lieux de marché sont des patrimoines vivants. Une visite qui se termine par une note gustative.

Sur inscription, Tarifs : adultes : 6 € /enfants (5 à – de 12 ans) : 4 €

