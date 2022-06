Parfum de Jazz : Lorraine Desmarais Trio Macha Gharibian-trio

Parfum de Jazz : Lorraine Desmarais Trio Macha Gharibian-trio, 26 août 2022, . Parfum de Jazz : Lorraine Desmarais Trio Macha Gharibian-trio

2022-08-26 – 2022-08-26 EUR Il faut se réjouir de la soirée qui vient à plusieurs titres : d’abord, parce qu’il n’y aura pas un concert, mais deux ; ensuite, parce qu’on y découvrira le trio droit venu du Québec de la superbe pianiste Lorraine Desmarais. dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville