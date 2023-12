6ème édition du Marathon La Fortifiée Parfondeval Parfondeval, 26 mars 2023, Parfondeval.

Parfondeval Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-03-26 09:00:00

fin : 2023-03-26

Et si vous vous inscriviez pour un moment sportif en pleine nature à la croisée de Paris, Lille et Bruxelles ?

Ce marathon au départ d’un des Plus Beaux Villages de France suivra la route des églises fortifiées de Thiérache. Cette épreuve de route, déjà mythique, vous fera apprécier le circuit pour sa déclivité (vous êtes au sommet du département : 222 m) et pour la beauté des édifices de brique admirés ! Et oui, on peut faire du sport en se cultivant ! Et si vous en profitiez ? Un événement sportif à vivre seul ou en duo relais…

Inscription depuis https://lafortifiee.com/

Parfondeval

Parfondeval 02360 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-10 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Thiérache