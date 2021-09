Paris Théâtre douze île de France, Paris PARFOIS J’AIMERAIS AVOIR UNE FAMILLE… Théâtre douze Paris Catégories d’évènement: île de France

PARFOIS J'AIMERAIS AVOIR UNE FAMILLE… Théâtre douze, 13 au 16 octobre 2021, Paris.

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h30 à 21h45

et dimanche de 15h30 à 16h45

… comme celle de la petite maison dans la prairie D’après le roman de Hernan Casciari « Un peu de respect, j’suis ta mère » Traduit de l’espagnol (Argentine) par Alexandra Carrasco-Rahal au éditions Calmann-Lévy C’est l’histoire d’une famille argentine de classe moyenne qui vit à Mercedes, dans la proche banlieue de Buenos Aires.

Mirta Bertotti, femme au foyer, vit entourée d’un mari au chômage, d’un beau-père drogué et de trois enfants en pleine crise d’adolescence.

Elle doit gérer au quotidien une famille complètement loufoque et déjantée.

Spectacle bilingue surtitré français-espagnol.
Théâtre douze
6 avenue Maurice Ravel
Paris 75012

