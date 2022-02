Parés au décollage Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Parés au décollage Cité des sciences et de l’Industrie, 1 février 2022, Paris. Parés au décollage

du mardi 1 février au mercredi 6 juillet à Cité des sciences et de l’Industrie

La sonde Voyager 1 risque à tout moment de s’éteindre…Votre mission ,: la retrouver et la recharger. Ce spectacle immersif , théâtralisé, rythmé par des temps d’échanges et des anecdotes surprenantes, permettra de vous glisser dans la peau d’un-e spationaute l’espace d’une mission de haute volée ,

Réservation fortement conseillée. Compris dans le billet pour les expositions

À bord d’un vaisseau spatial et spécial, embarquez pour un voyage immersif à travers le système solaire Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T12:00:00 2022-02-01T12:40:00;2022-02-02T12:00:00 2022-02-02T12:40:00;2022-02-03T12:00:00 2022-02-03T12:40:00;2022-02-04T12:00:00 2022-02-04T12:40:00;2022-02-05T12:00:00 2022-02-05T12:40:00;2022-02-06T12:00:00 2022-02-06T12:40:00;2022-02-08T11:00:00 2022-02-08T11:40:00;2022-02-09T11:00:00 2022-02-09T11:40:00;2022-02-10T11:00:00 2022-02-10T11:40:00;2022-02-11T11:00:00 2022-02-11T11:40:00;2022-02-12T11:00:00 2022-02-12T11:40:00;2022-02-13T11:00:00 2022-02-13T11:40:00;2022-02-15T11:00:00 2022-02-15T11:40:00;2022-02-16T11:00:00 2022-02-16T11:40:00;2022-02-17T11:00:00 2022-02-17T11:40:00;2022-02-18T11:00:00 2022-02-18T11:40:00;2022-02-19T11:00:00 2022-02-19T11:40:00;2022-02-20T11:00:00 2022-02-20T11:40:00;2022-02-22T11:00:00 2022-02-22T11:40:00;2022-02-23T11:00:00 2022-02-23T11:40:00;2022-02-24T11:00:00 2022-02-24T11:40:00;2022-02-25T11:00:00 2022-02-25T11:40:00;2022-02-26T11:00:00 2022-02-26T11:40:00;2022-02-27T11:00:00 2022-02-27T11:40:00;2022-03-01T11:00:00 2022-03-01T11:40:00;2022-03-02T11:00:00 2022-03-02T11:40:00;2022-03-03T11:00:00 2022-03-03T11:40:00;2022-03-04T11:00:00 2022-03-04T11:40:00;2022-03-05T11:00:00 2022-03-05T11:40:00;2022-03-06T11:00:00 2022-03-06T11:40:00;2022-03-08T12:00:00 2022-03-08T12:40:00;2022-03-09T12:00:00 2022-03-09T12:40:00;2022-03-10T12:00:00 2022-03-10T12:40:00;2022-03-11T12:00:00 2022-03-11T12:40:00;2022-03-12T12:00:00 2022-03-12T12:40:00;2022-03-13T12:00:00 2022-03-13T12:40:00;2022-03-15T12:00:00 2022-03-15T12:40:00;2022-03-16T12:00:00 2022-03-16T12:40:00;2022-03-17T12:00:00 2022-03-17T12:40:00;2022-03-18T12:00:00 2022-03-18T12:40:00;2022-03-19T12:00:00 2022-03-19T12:40:00;2022-03-20T12:00:00 2022-03-20T12:40:00;2022-03-22T12:00:00 2022-03-22T12:40:00;2022-03-23T12:00:00 2022-03-23T12:40:00;2022-03-24T12:00:00 2022-03-24T12:40:00;2022-03-25T12:00:00 2022-03-25T12:40:00;2022-03-26T12:00:00 2022-03-26T12:40:00;2022-03-27T12:00:00 2022-03-27T12:40:00;2022-03-29T12:00:00 2022-03-29T12:40:00;2022-03-30T12:00:00 2022-03-30T12:40:00;2022-03-31T12:00:00 2022-03-31T12:40:00;2022-04-01T12:00:00 2022-04-01T12:40:00;2022-04-02T12:00:00 2022-04-02T12:40:00;2022-04-03T12:00:00 2022-04-03T12:40:00;2022-04-05T12:00:00 2022-04-05T12:40:00;2022-04-06T12:00:00 2022-04-06T12:40:00;2022-04-07T12:00:00 2022-04-07T12:40:00;2022-04-08T12:00:00 2022-04-08T12:40:00;2022-04-09T12:00:00 2022-04-09T12:40:00;2022-04-10T12:00:00 2022-04-10T12:40:00;2022-04-12T11:00:00 2022-04-12T11:39:00;2022-04-13T11:00:00 2022-04-13T11:40:00;2022-04-14T11:00:00 2022-04-14T11:40:00;2022-04-15T11:00:00 2022-04-15T11:40:00;2022-04-16T11:00:00 2022-04-16T11:40:00;2022-04-17T11:00:00 2022-04-17T11:40:00;2022-04-19T11:00:00 2022-04-19T11:39:00;2022-04-20T11:00:00 2022-04-20T11:39:00;2022-04-21T11:00:00 2022-04-21T11:39:00;2022-04-22T11:00:00 2022-04-22T11:39:00;2022-04-23T11:00:00 2022-04-23T11:39:00;2022-04-24T11:00:00 2022-04-24T11:39:00;2022-04-26T11:00:00 2022-04-26T11:39:00;2022-04-27T11:00:00 2022-04-27T11:39:00;2022-04-28T11:00:00 2022-04-28T11:39:00;2022-04-29T11:00:00 2022-04-29T11:39:00;2022-04-30T11:00:00 2022-04-30T11:39:00;2022-05-01T11:00:00 2022-05-01T11:39:00;2022-05-03T11:00:00 2022-05-03T11:39:00;2022-05-04T11:00:00 2022-05-04T11:39:00;2022-05-05T11:00:00 2022-05-05T11:39:00;2022-05-06T11:00:00 2022-05-06T11:39:00;2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T11:39:00;2022-05-08T11:00:00 2022-05-08T11:39:00;2022-05-10T12:00:00 2022-05-10T12:40:00;2022-05-11T12:00:00 2022-05-11T12:40:00;2022-05-12T12:00:00 2022-05-12T12:40:00;2022-05-13T12:00:00 2022-05-13T12:40:00;2022-05-14T12:00:00 2022-05-14T12:40:00;2022-05-15T12:00:00 2022-05-15T12:40:00;2022-05-17T12:00:00 2022-05-17T12:40:00;2022-05-18T12:00:00 2022-05-18T12:40:00;2022-05-19T12:00:00 2022-05-19T12:40:00;2022-05-20T12:00:00 2022-05-20T12:40:00;2022-05-21T12:00:00 2022-05-21T12:40:00;2022-05-22T12:00:00 2022-05-22T12:40:00;2022-05-24T12:00:00 2022-05-24T12:40:00;2022-05-25T12:00:00 2022-05-25T12:40:00;2022-05-26T12:00:00 2022-05-26T12:40:00;2022-05-27T12:00:00 2022-05-27T12:40:00;2022-05-28T12:00:00 2022-05-28T12:40:00;2022-05-29T12:00:00 2022-05-29T12:40:00;2022-05-31T12:00:00 2022-05-31T12:40:00;2022-06-01T12:00:00 2022-06-01T12:40:00;2022-06-02T12:00:00 2022-06-02T12:40:00;2022-06-03T12:00:00 2022-06-03T12:40:00;2022-06-04T12:00:00 2022-06-04T12:40:00;2022-06-05T12:00:00 2022-06-05T12:40:00;2022-06-07T12:00:00 2022-06-07T12:40:00;2022-06-08T12:00:00 2022-06-08T12:40:00;2022-06-09T12:00:00 2022-06-09T12:40:00;2022-06-10T12:00:00 2022-06-10T12:40:00;2022-06-11T12:00:00 2022-06-11T12:40:00;2022-06-12T12:00:00 2022-06-12T12:40:00;2022-06-14T12:00:00 2022-06-14T12:40:00;2022-06-15T12:00:00 2022-06-15T12:40:00;2022-06-16T12:00:00 2022-06-16T12:40:00;2022-06-17T12:00:00 2022-06-17T12:40:00;2022-06-18T12:00:00 2022-06-18T12:40:00;2022-06-19T12:00:00 2022-06-19T12:40:00;2022-06-21T12:00:00 2022-06-21T12:40:00;2022-06-22T12:00:00 2022-06-22T12:40:00;2022-06-23T12:00:00 2022-06-23T12:40:00;2022-06-24T12:00:00 2022-06-24T12:40:00;2022-06-25T12:00:00 2022-06-25T12:40:00;2022-06-26T12:00:00 2022-06-26T12:40:00;2022-06-28T12:00:00 2022-06-28T12:40:00;2022-06-29T12:00:00 2022-06-29T12:40:00;2022-06-30T12:00:00 2022-06-30T12:40:00;2022-07-01T12:00:00 2022-07-01T12:40:00;2022-07-02T12:00:00 2022-07-02T12:40:00;2022-07-03T12:00:00 2022-07-03T12:40:00;2022-07-05T12:00:00 2022-07-05T12:40:00;2022-07-06T12:00:00 2022-07-06T12:40:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Parés au décollage Cité des sciences et de l’Industrie 2022-02-01 was last modified: by Parés au décollage Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 1 février 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris