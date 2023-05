Parents : vos enfants et les écrans. Conférence débat Bibliothèque Germaine Tillion Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 25 mai 2023

de 18h30 à 19h30

.Public adultes. gratuit réservation souhaitée auprès de l’association Kocoya Thinklab 01 83 79 11 11 Dans le cadre du cycle de quatre conférences intitulé « Parents: vos enfants et les écrans », la deuxième traitera des réseaux sociaux et sera intitulée « Les réseaux sociaux : en tirer le meilleur parti tout en se protégeant » Animée par l’association KocoyaThinklab la deuxième conférence portera sur les réseaux sociaux. Ces conférences débats sont destinées aux parents qui s’interrogent sur les pratiques de leurs enfants avec les écrans. Elles sont conçues pour leur permettre de guider leurs enfants dans le monde virtuel comme ils le font dans le monde réel. Les deux dernières conférences aborderont d’autres aspects de la question : « Info Intox : comment aider nos enfants à démêler le vrai du faux ? » le jeudi 8 juin « S’amuser en toute sécurité sur les jeux vidéo et profiter des ressources ludo-éducatives » le jeudi 22 juin. Ce cycle a reçu le soutien de la Ville de Paris et de la CAF. Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris Contact :

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

