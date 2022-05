Parents, tous à la sieste, 16 juillet 2022, .

Parents, tous à la sieste

2022-07-16 – 2022-07-16

Performance artistique à destination des familles*

Pour les enfants de 5-8 ans, leurs parents et frères et sœurs plus petits et/ou plus grands

Jauge limitée à 20 personnes (enfants/parents confondus)

Magali Robergeau propose aux enfants d’endormir leurs parents en jouant eux-mêmes une

sieste musicale. Quelques consignes de jeu sont transmises aux enfants** et c’est parti pour

une improvisation dirigée à destination du bien-être des parents !

*se joue avec la scénographie du spectacle L’écho du silence

**s’adresse aux enfants de 5 à 8 ans. A 10h et 11h30. Durée : 45 min

dernière mise à jour : 2022-05-05 par