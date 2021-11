PARENTS-THÉS Clermont-l’Hérault, 15 décembre 2021, Clermont-l'Hérault.

PARENTS-THÉS Clermont-l’Hérault

2021-12-15 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-15 12:00:00 12:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault

De 10h à 12h, à L’Échappée, l’association Terre-Contact propose un temps de discussion mensuel inconditionnel, ouvert à tous les parents et autres membres de la famille, et animé par la psychologue Sabine Motte. Concrètement, cela répond au besoin de se regrouper entre parents qui peuvent partager les mêmes préoccupations, d’échanger, sans jugement de valeur, avec respect et confidentialité, de se sentir moins isolé(e)s, de partager son quotidien, de s’enrichir de l’expérience de l’autre et d’améliorer les relations dans la famille.

Accueil des enfants en parallèle (espace de jeux et présence d’une animatrice).

