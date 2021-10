Courbevoie Niagara Courbevoie, Hauts-de-Seine Parents, faites apprendre la prestidigitation à vos enfants, à vous aussi en région Parisienne en 2021 et 2022. Niagara Courbevoie Catégories d’évènement: Courbevoie

Vous rêvez depuis toujours d’apprendre quelques bons tours de magie à partir de 8 ans pour épater la galerie, ou divertir votre famille, amis? La prestation que je vous propose est faite pour vous. Que vous soyez une personne “un cours particulier”, collectifs à partir de deux personnes, tarifs dégressifs en fonction du nombre de personnes intéressées. Je vous propose de vous enseigner des tours puissants à votre portée “sans aucune manipulation avec des tours dits automatiques”; pas d’entraînement fastidieux devant votre miroir pendant des années, tout sera une question de mémoire et de présentation. La présentation est 90% de l’effet des tours que vous mettrez à l’honneur pour divertir vos invités; soit en improvisant, ou en les ayant préparé à l’avance. Voici les objets avec lesquels vous pourrez réaliser quelques “miracles”: Cartes à jouer, jetons et tickets de métro, ficelles, balles, foulards, cigarettes non allumées, dés à jouer, voyager dans la tête des autres avec des numéros de mentalisme efficaces etc… Si par-contre vous désirez que je vous enseigne les bases de la prestidigitation, cela vous prendra plus de temps et les mêmes formules vous seront proposés, à quelque chose près des objets similaires cités ci-dessus. Ces cours seront donnés chez vous sur Paris Île-de-France, en prenant un rendez-vous quelques jours auparavant. Un cours particulier unique, deux, trois, ou quatre prestations avec un forfait mensuel, ou reporté sur plusieurs mois en fonction de nos disponibilités respectives. Réservez chez-vous avec des amis, famille, en cadeau surprise, anniversaire, mariage, fête, centres de loisirs, écoles etc… Un moment unique pour vos futurs spectateurs à illusionner. Vous pourrez notamment réserver vos spectacles de magie en close-up partout en France toute l’année pour vos soirées à thème. Site officiel à visiter pour commander: ( [[http://magie-illusion.net](http://magie-illusion.net)](http://magie-illusion.net) ). Magicalement votre… Yannick Magic.

Cours à l’unité: 80 Euros, déplacement compris. Cours collectifs, à moins 50%, renseignez-vous.

Cours de magie pour enfants à partir de 8 ans et adultes, à votre domicile en Île-de-France tous les jours de l'année en 2021 et 2022. Visitez le site officiel: ( http://magie-illusion.net ).

