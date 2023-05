Cinéma aux arènes de Parentis en Born Arènes Roland Portalier, 13 juillet 2023, .

Le succès des séances de cinéma estivales ne se dément pas d’année en année. Regarder un film dans les arènes de Parentis et dans une ambiance conviviale, reste une expérience inoubliable.

Programmation du mois de juillet

– 13 juillet à 22h00 : ELEMENTAIRE

– 20 juillet à 22h00 : INDIANA JONES ET LE CADRAN DE LA DESTINEE

– 23 juillet à 22h00 : RUBY, L ADO KRAKEN

Programmation du mois d’août

– 3 août à 21h30 : MISSION IMPOSSIBLE 7

– 10 août à 21h30 : MIRACULOUS

– 17 août à 21h30 : MISSION: IMPOSSIBLE 7

– 24 août à 21h30 : NINJA TURTLES TEENAGE YEARS

Billetterie en ligne et en Office de Tourisme de Parentis en Born, Sanguinet et Biscarrosse.

En cas de mauvais temps, la séance pourra être annulée..

Arènes Roland Portalier Place des Arènes

Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine



The success of the summer cinema sessions is not denied from year to year. Watching a movie in the arena of Parentis and in a friendly atmosphere, remains an unforgettable experience.

Program of the month of July

– july 13 at 10:00 pm: ELEMENTARY

– july 20th at 10:00 pm : INDIANA JONES AND THE FRAME OF DESTINY

– july 23 at 10:00 pm: RUBY, THE KRAKEN ADO

August programming

– august 3 at 9:30 pm: MISSION IMPOSSIBLE 7

– august 10 at 9:30pm: MIRACULOUS

– august 17 at 9:30 pm: MISSION: IMPOSSIBLE 7

– august 24 at 9:30pm: NINJA TURTLES TEENAGE YEARS

Ticketing online and in the Tourist Offices of Parentis en Born, Sanguinet and Biscarrosse.

In case of bad weather, the session may be cancelled.

El éxito de las sesiones de cine de verano continúa año tras año. Ver una película en la arena de Parentis y en un ambiente agradable sigue siendo una experiencia inolvidable.

Programa de julio

– 13 de julio a las 22:00 h: ELEMENTAL

– 20 de julio a las 22:00 h: INDIANA JONES Y EL MARCO DEL DESTINO

– 23 de julio a las 22:00 h: RUBY, EL ADO KRAKEN

Programación de agosto

– 3 de agosto a las 21.30 h: MISIÓN IMPOSIBLE 7

– 10 de agosto a las 21.30 h: MIRACULOUS

– 17 de agosto a las 21.30 h: MISIÓN IMPOSIBLE 7

– 24 de agosto a las 21.30 h: NINJA TURTLES TEENAGE YEARS

Venta de entradas en línea y en las Oficinas de Turismo de Parentis en Born, Sanguinet y Biscarrosse.

En caso de mal tiempo, la sesión puede cancelarse.

Der Erfolg der sommerlichen Filmvorführungen lässt von Jahr zu Jahr nicht nach. Einen Film in der Arena von Parentis und in einer geselligen Atmosphäre anzuschauen, bleibt ein unvergessliches Erlebnis.

Programm für den Monat Juli

– 13. Juli um 22.00 Uhr: ELEMENTAIRE

– 20. Juli um 22.00 Uhr: INDIANA JONES UND DER RAHMEN DES SCHICKSALS

– 23. Juli um 22.00 Uhr: RUBY, DER ADO KRAKEN

Programmplanung für den Monat August

– 3. August um 21.30 Uhr: MISSION IMPOSSIBLE 7

– 10. August um 21.30 Uhr: MIRACULOUS

– 17. August um 21:30 Uhr: MISSION: IMPOSSIBLE 7

– 24. August um 21:30 Uhr: NINJA TURTLES TEENAGE YEARS

Eintrittskarten können online und in den Fremdenverkehrsbüros von Parentis en Born, Sanguinet und Biscarrosse gekauft werden.

Bei schlechtem Wetter kann die Vorstellung abgesagt werden.

